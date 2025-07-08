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Клара Таусон — о матче со Швёнтек: сложилось впечатление, что её невозможно победить

Клара Таусон — о матче со Швёнтек: сложилось впечатление, что её невозможно победить
Клара Таусон
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22-я ракетка мира из Дании Клара Таусон прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 с польской спортсменкой Игой Швёнтек. Она отметила, что не смогла превзойти соперницу в физическом плане.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 21:05 МСК
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Клара Таусон
22
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

«Я сыграла против одной из лучших теннисисток мира, чувствовала себя плохо, почти не могла дышать. Играть против Иги очень тяжело. Чтобы победить её, нужно быть готовой на 110%. Сегодня казалось, будто ей 30 лет. Я была не в форме. Возможно, вначале немного нервничала, но не могла угнаться за её ногами, а голова тоже была вне игры. Сложилось впечатление, что её просто невозможно победить», — приводит слова Таусон Punto de Break.

В 1/4 финала Уимблдона Ига Швёнтек сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

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