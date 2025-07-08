Клара Таусон — о матче со Швёнтек: сложилось впечатление, что её невозможно победить

22-я ракетка мира из Дании Клара Таусон прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 с польской спортсменкой Игой Швёнтек. Она отметила, что не смогла превзойти соперницу в физическом плане.

«Я сыграла против одной из лучших теннисисток мира, чувствовала себя плохо, почти не могла дышать. Играть против Иги очень тяжело. Чтобы победить её, нужно быть готовой на 110%. Сегодня казалось, будто ей 30 лет. Я была не в форме. Возможно, вначале немного нервничала, но не могла угнаться за её ногами, а голова тоже была вне игры. Сложилось впечатление, что её просто невозможно победить», — приводит слова Таусон Punto de Break.

В 1/4 финала Уимблдона Ига Швёнтек сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.