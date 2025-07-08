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Веснина считает, что у Павлюченковой хорошие шансы выйти в полуфинал Уимблдона

Веснина считает, что у Павлюченковой хорошие шансы выйти в полуфинал Уимблдона
Елена Веснина
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина высказалась по поводу шансов российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на Уимблдоне-2025. В 1/4 финала турнира Павлюченковой предстоит сыграть с 12-й ракеткой мира американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

«У Павлюченковой очень хороший шанс выйти в полуфинал Уимблдона. Настя по игре должна обыгрывать Анисимову — она находится в гораздо лучшем состоянии. Самое главное, чтобы Настя была готова физически», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Веснина рассказала, за счёт чего Мирра Андреева может обыграть Белинду Бенчич в 1/4 финала Уимблдона.

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