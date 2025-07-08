Карен Хачанов — Тейлор Фриц: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 начнётся в 15:00

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Тейлор Фриц, начало которого запланировано на 15:00 по московскому времени.

Карен Хачанов ведёт 2-0 по личным встречам. Они играли в Шанхае-2019 и на ATP Cup — 2020 (оба матча проводились на харде).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.