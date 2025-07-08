Карен Хачанов — Тейлор Фриц: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 начнётся в 15:00
Поделиться
Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Тейлор Фриц, начало которого запланировано на 15:00 по московскому времени.
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Карен Хачанов ведёт 2-0 по личным встречам. Они играли в Шанхае-2019 и на ATP Cup — 2020 (оба матча проводились на харде).
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2025
-
13:19
-
13:17
-
12:56
-
12:41
-
12:30
-
12:27
-
12:19
-
12:18
-
12:10
-
11:45
-
11:23
-
11:03
-
10:50
-
10:45
-
10:30
-
10:22
-
10:20
-
10:13
-
10:04
-
10:00
-
09:54
-
09:48
-
09:42
-
09:33
-
09:28
-
09:28
-
09:24
-
08:30
-
08:20
-
04:56
-
03:41
-
03:03
-
02:46
-
01:54
-
01:34