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Карен Хачанов — Тейлор Фриц: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 начнётся в 15:00

Карен Хачанов — Тейлор Фриц: онлайн-трансляция 1/4 финала Уимблдона-2025 начнётся в 15:00
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжится Уимблдон-2025. В рамках седьмого игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Тейлор Фриц, начало которого запланировано на 15:00 по московскому времени.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:00 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Карен Хачанов ведёт 2-0 по личным встречам. Они играли в Шанхае-2019 и на ATP Cup — 2020 (оба матча проводились на харде).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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