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Джокович назвал единственного теннисиста, у которого его 11-летний сын не взял автограф

Джокович назвал единственного теннисиста, у которого его 11-летний сын не взял автограф
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что его 11-летний сын Стефан берёт автографы у всех игроков, кроме одного.

«Стефан сам подходит к игрокам и просит у них автографы. Думаю, у него уже есть автографы всех… кроме моего. Он даже играл с Флавио Коболли, моим следующим соперником, и тоже попросил у него автограф. Сейчас он на седьмом небе от счастья, он очень любит этот спорт. Я к этому отношусь нормально, всё в порядке», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Новак Джокович встретится с 23-летним итальянцем Флавио Коболли.

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