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Мирра Андреева рассказала, какой тактики придерживалась в матче с Эммой Наварро

Мирра Андреева рассказала, какой тактики придерживалась в матче с Эммой Наварро
Мирра Андреева
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Первая ракетка России Мирра Андреева высказалась о тактической составляющей матча 1/8 финала Уимблдона-2025 с американкой Эммой Наварро. Она обыграла соперницу со счётом 6:2, 6:3.

Уимблдон (ж). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 19:15 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Эмма Наварро
10
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

— Расскажите о тактике. Вы старались не давать ей темпа, особенно на бэкхенде?
— Знала, что она очень стабильный и агрессивный игрок. Знала, что наверняка попробует использовать это против меня на корте. Старалась быть терпеливой и в то же время, когда появлялся шанс, действовать агрессивно. Иногда не получалось, она тоже великолепный игрок. Надо отдать ей должное, она временами тоже может здорово играть. Я просто сказала себе быть терпеливой, а как только увижу возможность для агрессивности, использовать её, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона Мирра Андреева сыграет с Белиндой Бенчич.

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