Мирра Андреева объяснила, как выбирает для себя спарринг-партнёров

Российская теннисистка седьмая ракетка мира Мирра Андреева высказалась по поводу подбора спарринг-партнёров для себя. Она отметила, что согласовывает визави с тренером Кончитой Мартинес.

— Эмма сказала, что вы уникальная соперница, она даже не смогла сравнить вас ни с кем другим. Вы с осторожностью выбираете, с кем тренироваться, чтобы другие не могли привыкнуть к вашей манере игры?

— Нет (улыбается). Я тренируюсь с любыми, кого одобрит Кончита и кого могу найти. Нескольким игрокам я обычно пишу чаще. Обычно это Касаткина, мы столько раз вместе тренировались! В последнее время с Эммой тоже стала часто тренироваться, последний раз мы это делали в Бад-Хомбурге. Так что я не привередлива в этом — кого одобрит Кончита, с теми и тренируюсь. Мне любой партнёр подходит, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона Мирра Андреева сыграет с Белиндой Бенчич.