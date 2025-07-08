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Мирра Андреева: поговорим с Кончитой и посмотрим, над чем ещё можно поработать

Мирра Андреева: поговорим с Кончитой и посмотрим, над чем ещё можно поработать
Мирра Андреева
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Седьмая ракетка мира Мирра Андреева высказалась о прогрессе в своих результатах. Она сделала акцент на аспектах в своей игре, которые нужно улучшить.

— Вы улучшили свою подачу, скорость подачи. Над чем работаете дальше, чтобы повысить уровень, – над ударами с лёта, резаными, касанием?
— Следующий шаг – добавить стабильности всему, что вы упомянули, чтобы я могла исполнять это каждый раз. Иногда до сих пор могу бояться или не быть уверенной в том, что делаю. Но с каждым матчем набираю уверенности. Моя задача – стараться быть более стабильной в этих аспектах. Ну и если чувствую, что надо что-то улучшить, то мы поговорим с Кончитой и посмотрим, над чем ещё можно поработать, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона Мирра Андреева сыграет со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

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