«Создаст мне серьёзные проблемы». Синнер — о четвертьфинале Уимблдона-2025 с Шелтоном

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на Уимблдоне-2025, в котором встретится с американцем Беном Шелтоном.

«Мне предстоит много работать на приёме против его мощной подачи, это точно. Очевидно, он сильно улучшил свою игру с задней линии. Я видел, как здорово он играл против Карлоса (Алькараса) в Париже. Он умеет адаптироваться к любому покрытию. В прошлом году мы уже встречались здесь, был очень тяжёлый матч. Посмотрим, что будет на этот раз, но я уверен, что он создаст мне серьёзные проблемы. Сейчас мне нужно сосредоточиться на себе. Надеюсь, что буду на 100% готов к матчу», — приводит слова Синнера Punto de Break.