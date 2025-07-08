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«Создаст мне серьёзные проблемы». Синнер — о четвертьфинале Уимблдона-2025 с Шелтоном

«Создаст мне серьёзные проблемы». Синнер — о четвертьфинале Уимблдона-2025 с Шелтоном
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от четвертьфинального матча на Уимблдоне-2025, в котором встретится с американцем Беном Шелтоном.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Бен Шелтон
10
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Мне предстоит много работать на приёме против его мощной подачи, это точно. Очевидно, он сильно улучшил свою игру с задней линии. Я видел, как здорово он играл против Карлоса (Алькараса) в Париже. Он умеет адаптироваться к любому покрытию. В прошлом году мы уже встречались здесь, был очень тяжёлый матч. Посмотрим, что будет на этот раз, но я уверен, что он создаст мне серьёзные проблемы. Сейчас мне нужно сосредоточиться на себе. Надеюсь, что буду на 100% готов к матчу», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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