«Не знала, что такое дают за выход в 1/4 финала». Андреева удивилась вопросу от журналиста

Седьмая ракетка мира из России Мирра Андреева удивилась, когда узнала, что за выход в 1/4 финала Уимблдона, согласно традиции, ей будет обеспечены бесплатные билеты на матчи турнира до конца жизни. Подобное право есть и у её тренера Кончиты Мартинес.

— Вы дошли до четвертьфинала, а значит, вошли в «Клуб последних восьми», то есть до конца жизни у вас будут билеты на Уимблдон.

— Правда? (Улыбается).

— Да. Кончита тоже член этого клуба. Спросите её, как использовать эту проходку?

— Я не знала, что такое дают за выход в четвертьфинал. Звучит классно! Естественно, найду кого-то, кто расскажет, как использовать билеты и какие ещё есть привилегии, что можно с этим делать. Кончиту тоже спрошу, может, она знает. Думаю, это классная штука! — сказала Андреева на пресс-конференции.