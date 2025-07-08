Мирра Андреева: рада, что смогла понять, как правильно играть на траве

Седьмая ракетка мира из России Мирра Андреева высказалась об улучшении качества её игры на травяном покрытии. В качестве примера она привела свои результаты в прошлом сезоне.

— Вы пока что лучшие результаты показываете на грунте и на траве. Это два очень разных покрытия – видите ли в них какое-то сходство, что помогает вашей игре? И чем они отличаются от харда?

— Очень тяжело найти сходства между грунтом и травой. Совершенно разные покрытия. В прошлом году мне с трудом удавалось найти правильный ритм на траве и правильную тактику, как играть, что делать. На грунте с этим было гораздо проще. Рада, что в этом году обрела ритм, вернула уверенность, выигрывая матчи. В прошлом году с травой были такие отношения, что особо по ней не скучала. Но в этом году отношения с ней наладились, хорошие вибрации появились. Рада, что смогла понять, как правильно играть на траве, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона-2025 Мирра Андреева сыграет с Белиндой Бенчич.