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«Со следующего года будем претендовать на победы». Тарпищев — о россиянках на Уимблдоне

«Со следующего года будем претендовать на победы». Тарпищев — о россиянках на Уимблдоне
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о вероятных победах российских теннисисток в скором времени на турнирах «Большого шлема», назвав главной предпосылкой этого отсутствие ведущих игроков.

«У девочек явных лидеров нет — немного Арина Соболенко и Ига Швёнтек. Из остальных [в туре] любая может «выстрелить». Поэтому у женщин мы со следующего года уже будем претендовать на победы в «Больших шлемах». У ребят не так. Спаррингов нет — в этом проблема. Но, несмотря ни на что, на данный момент мы уже выиграли 331 международный турнир. Просто нужно время», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

На проходящем Уимблдоне Россия стала лидером по числу участников в 1/8 финала — там сыграли шесть теннисистов. Также наибольшее число представителей от страны вышло в 1/4 финала одиночных разрядов — сразу четыре спортсмена: Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова и Карен Хачанов. Последний раз такое количество россиян в четвертьфиналах было в 2005 году. Тогда до этой стадии дошли Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина и Надежда Петрова.

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