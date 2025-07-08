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Мирра Андреева назвала имя звезды, которую хотела бы увидеть на своём матче на Уимблдоне

Мирра Андреева назвала имя звезды, которую хотела бы увидеть на своём матче на Уимблдоне
Мирра Андреева
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Первая ракетка России Мирра Андреева поделилась тем, кого хотела бы увидеть из звёзд на своём следующем матче на Уимблдоне-2025. Ранее её игру посетил Роджер Федерер.

— На глазах у Федерера вы сыграли, кого ещё хотите увидеть на своём матче?
— Кажется, видела здесь Эндрю Гарфилда. Не знаю, был ли он на моём матче, но вроде бы был на матче Новака [Джоковича] и Алекса [де Минора] или накануне. Мне он нравится как актёр и человек. Ещё нравятся Эмма Стоун, Лили Коллинз. Могу много имён назвать. Если всех перечислять, это целый день займёт. Так что давайте остановимся на этих, однако я много кого хотела бы увидеть на своих матчах, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона россиянка сыграет с Белиндой Бенчич.

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