Мирра Андреева назвала имя звезды, которую хотела бы увидеть на своём матче на Уимблдоне

Первая ракетка России Мирра Андреева поделилась тем, кого хотела бы увидеть из звёзд на своём следующем матче на Уимблдоне-2025. Ранее её игру посетил Роджер Федерер.

— На глазах у Федерера вы сыграли, кого ещё хотите увидеть на своём матче?

— Кажется, видела здесь Эндрю Гарфилда. Не знаю, был ли он на моём матче, но вроде бы был на матче Новака [Джоковича] и Алекса [де Минора] или накануне. Мне он нравится как актёр и человек. Ещё нравятся Эмма Стоун, Лили Коллинз. Могу много имён назвать. Если всех перечислять, это целый день займёт. Так что давайте остановимся на этих, однако я много кого хотела бы увидеть на своих матчах, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В 1/4 финала Уимблдона россиянка сыграет с Белиндой Бенчич.