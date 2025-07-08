«Её волнует только она». Джокович рассказал, кто является любимой теннисисткой его дочки

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что его семилетняя дочь Тара любит первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

«Соболенко — её любимица. Её волнует только Соболенко. Тара всё время спрашивает, можно ли пойти к ней в гости, потому что её холодильник полон асаи.

На днях мы ходили к Арине, и она приготовила нам асаи. С тех пор Тара думает только об этом. Сам теннис её не слишком интересует — её волнует, сможет ли она поесть ещё немного асаи», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Асаи — ягода, которая преимущественно растёт в странах Южной Америки.