Синнер не планирует тренировки перед 1/4 финала Уимблдона с Шелтоном. Ему сделали МРТ
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не собирается проводить тренировки перед матчем четвертьфинала Уимблдона-2025, в котором встретится с американцем Беном Шелтоном. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 13:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Бен Шелтон
Б. Шелтон
По информации источника, Синнер не забронировал ни одного тренировочного корта перед матчем 1/4 финала. Сообщается, что утром Яннику сделали МРТ локтя.
По ходу матча четвёртого круга Уимблдона с болгарином Григором Димитровым Синнер дважды неудачно упал, повредив правую руку. По ходу матча локоть доставлял итальянцу неудобства.
Синнер прошёл в четвертьфинал, проиграв два сета. Его соперник Димитров получил травму в третьей партии и не смог продолжить матч.
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