Синнер не планирует тренировки перед 1/4 финала Уимблдона с Шелтоном. Ему сделали МРТ

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер не собирается проводить тренировки перед матчем четвертьфинала Уимблдона-2025, в котором встретится с американцем Беном Шелтоном. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, Синнер не забронировал ни одного тренировочного корта перед матчем 1/4 финала. Сообщается, что утром Яннику сделали МРТ локтя.

По ходу матча четвёртого круга Уимблдона с болгарином Григором Димитровым Синнер дважды неудачно упал, повредив правую руку. По ходу матча локоть доставлял итальянцу неудобства.

Синнер прошёл в четвертьфинал, проиграв два сета. Его соперник Димитров получил травму в третьей партии и не смог продолжить матч.