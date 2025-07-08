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Веснина: Хачанову в матче с Фрицем нужно сразу же давить соперника и не давать шансов

Веснина: Хачанову в матче с Фрицем нужно сразу же давить соперника и не давать шансов
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы российского теннисиста Карена Хачанова на победу в четвертьфинале Уимблдона-2025 в матче с американцем Тейлором Фрицем.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:05 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Не начался
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Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Фриц выиграл наибольшее количество матчей на траве среди всех, кто остался в мужской сетке. Он находится на хорошем ходу. Но Карен с той игрой, которую сейчас показывает, может обыграть Фрица – у него всё для этого есть. Самое главное, чтобы он поработал над подачей, использовал свои шансы на приёме и не давал сопернику уходить далеко по счёту. Прошлые соперники Хачанова были ниже уровнем, чем Фриц. А Тейлор такого не простит. Карену сразу же включиться и давить своего соперника, не давая шансов», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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