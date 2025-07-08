Веснина: Хачанову в матче с Фрицем нужно сразу же давить соперника и не давать шансов

Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы российского теннисиста Карена Хачанова на победу в четвертьфинале Уимблдона-2025 в матче с американцем Тейлором Фрицем.
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«Фриц выиграл наибольшее количество матчей на траве среди всех, кто остался в мужской сетке. Он находится на хорошем ходу. Но Карен с той игрой, которую сейчас показывает, может обыграть Фрица – у него всё для этого есть. Самое главное, чтобы он поработал над подачей, использовал свои шансы на приёме и не давал сопернику уходить далеко по счёту. Прошлые соперники Хачанова были ниже уровнем, чем Фриц. А Тейлор такого не простит. Карену сразу же включиться и давить своего соперника, не давая шансов», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 8 июля 2025
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