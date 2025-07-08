Хачанов поддержал Димитрова после того, как болгарин получил травму на Уимблдоне
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поддержал болгарского спортсмена Григора Димитрова в социальных сетях. Накануне в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 с итальянцем Янником Синнером Димитров получил травму и не смог доиграть встречу. Он вёл по сетам 2:0.
Россиянин в социальных сетях обратился к коллеге на болгарском языке.
«Братко, держись», — написал Хачанов социальных сетях.
Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы. После снятия с матча Синнер помогал Димитрову собрать сумки и проводил его с корта.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|2
|
|7
|2
21
Григор Димитров
Г. Димитров
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