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Хачанов поддержал Димитрова после того, как болгарин получил травму на Уимблдоне

Хачанов поддержал Димитрова после того, как болгарин получил травму на Уимблдоне
Карен Хачанов и Григор Димитров
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поддержал болгарского спортсмена Григора Димитрова в социальных сетях. Накануне в матче 1/8 финала Уимблдона-2025 с итальянцем Янником Синнером Димитров получил травму и не смог доиграть встречу. Он вёл по сетам 2:0.

Россиянин в социальных сетях обратился к коллеге на болгарском языке.

«Братко, держись», — написал Хачанов социальных сетях.

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы. После снятия с матча Синнер помогал Димитрову собрать сумки и проводил его с корта.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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