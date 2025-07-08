Наталья Вихлянцева: Фриц не железный, Хачанов его тоже может обыграть

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о матче четвертьфинала Уимблдона-2025 между россиянином Кареном Хачановым и американцем Тейлором Фрицем.

«Фриц мог проиграть на ранних стадиях, но потом разыгрался. Тейлор — игрок топ-5, поэтому Хачанову будет тяжело. Я бы отметила, что у Карена была пара матчей во время грунтового сезона, которые закончились обидными поражениями — там он показывал отличный теннис. Было понятно, что Хачанов когда-то выстрелит. Эти поражения иногда полезнее, чем тяжёлые победы. Я рада, что Карен показывает хороший теннис. Восьмёрка лучших — привилегированная когорта теннисистов. Но и Фриц не железный, его тоже можно обыгрывать, тем более Карен знает его с юниорских времён», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.