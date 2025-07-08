«Всё иначе». Белинда Бенчич — о совмещении материнства с карьерой теннисистки

35-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич рассказала, как изменилось её отношение к теннису после рождения дочери. В апреле 2024 года спортсменка родила дочь.

«Всё иначе, особенно подход. Я не тренируюсь так много, как раньше, но всё равно стараюсь выкладываться по максимуму в каждом матче. Чувствую, что стала продуктивнее, потому что стало меньше времени. Жизнь в туре усложняется, когда ты мама, но мы стараемся сохранить привычный ритм.

На корте я остаюсь той же теннисисткой, какой была раньше. Может быть, эмоционально я не так вовлечена, но я по-прежнему люблю этот вид спорта. Хочу показывать лучшую игру, так что на корте я та же», — приводит слова Бенчич Punto de Break.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Белинда Бенчич сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.