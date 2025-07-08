«Уничтожала мою жизнь пять лет». Коккинакис — о травме Димитрова на Уимблдоне-2025

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис отреагировал на травму болгарина Григора Димитрова по ходу матча четвёртого круга на Уимблдоне-2025, в котором он играл с итальянцем Янником Синнером. Димитров вёл 2:0 по сетам, но получил травму правой грудной мышцы. Точный диагноз повреждения пока неизвестен.

«Эта травма уничтожала мою жизнь на протяжении пяти последних лет… ему потребуется время, чтобы восстановиться», — написал Коккинакис на личной странице в соцсетях.

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. После снятия с матча Синнер помогал Димитрову собрать сумки и проводил его с корта.