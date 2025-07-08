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«Уничтожала мою жизнь пять лет». Коккинакис — о травме Димитрова на Уимблдоне-2025

«Уничтожала мою жизнь пять лет». Коккинакис — о травме Димитрова на Уимблдоне-2025
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Австралийский теннисист Танаси Коккинакис отреагировал на травму болгарина Григора Димитрова по ходу матча четвёртого круга на Уимблдоне-2025, в котором он играл с итальянцем Янником Синнером. Димитров вёл 2:0 по сетам, но получил травму правой грудной мышцы. Точный диагноз повреждения пока неизвестен.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

«Эта травма уничтожала мою жизнь на протяжении пяти последних лет… ему потребуется время, чтобы восстановиться», — написал Коккинакис на личной странице в соцсетях.

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. После снятия с матча Синнер помогал Димитрову собрать сумки и проводил его с корта.

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