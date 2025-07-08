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Карен Хачанов — Тейлор Фриц: россиянин проиграл первый сет в четвертьфинале Уимблдона

Карен Хачанов — Тейлор Фриц: россиянин проиграл первый сет в четвертьфинале Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В эти минуты 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов играет матч 1/4 финала с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.

Первый сет встречи остался за Фрицем со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Тейлор Фриц.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6
3 		4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Карен Хачанов ведёт 2-0 по личным встречам. Они играли в Шанхае-2019 и на ATP Cup — 2020 (оба матча проводились на харде).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.

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