Карен Хачанов — Тейлор Фриц: россиянин проиграл первый сет в четвертьфинале Уимблдона

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В эти минуты 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов играет матч 1/4 финала с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.

Первый сет встречи остался за Фрицем со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Тейлор Фриц.

Карен Хачанов ведёт 2-0 по личным встречам. Они играли в Шанхае-2019 и на ATP Cup — 2020 (оба матча проводились на харде).

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.