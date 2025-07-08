Соболенко — Зигемунд: белоруска отдала первый сет в матче 1/4 финала Уимблдона-2025

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла забрать стартовый сет в матче 1/4 финала Уимблдона-2025 с немецкой спортсменкой Лаурой Зигемунд (строчка рейтинга АТР). Счёт — 4:6. Белоруска отдала первые три гейма, а немка не смогла подать на сет при счёте 5:2.

Встреча длится уже 45 минут. За это время Соболенко реализовала два брейк-пойнта из четырёх возможных, не выполнила ни одного эйса и допустила две двойные ошибки. Зигемунд реализовала три брейк-пойнта из четырёх возможных, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку.

Сильнейшая в этой паре в полуфинале сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (США) — Аманда Анисимова (США).