Карен Хачанов — Тейлор Фриц: россиянин проигрывает 0:2 по сетам в четвертьфинале Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В эти минуты 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов играет матч 1/4 финала с американцем Тейлором Фрицем, который занимает пятую строчку рейтинга ATP.
Второй сет встречи остался за Фрицем со счётом 6:4, американец повёл 2-0 по сетам. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Тейлор Фриц.
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|3
|
|4
|6
|2
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Карен Хачанов ведёт 2-0 по личным встречам. Они играли в Шанхае-2019 и на ATP Cup — 2020 (оба матча проводились на харде).
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас.
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