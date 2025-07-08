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«Я ближе к концу, чем к началу». Наоми Осака поделилась мыслями о своей карьере

«Я ближе к концу, чем к началу». Наоми Осака поделилась мыслями о своей карьере
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Чемпионка четырёх турниров «Большого шлема», 53-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в социальных сетях опубликовала пост, где поделилась мыслями о своей теннисной карьере.

«Недавно разговаривала с отцом. Это был не короткий разговор, но в ходе беседы меня действительно зацепила одна его фраза. Он рассказал, что в свои 59 лет чувствует себя ближе к концу жизни, чем к её началу, и это заставило его захотеть наслаждаться и ценить оставшиеся годы. Он сказал, что находит это интересным, поскольку считает, что моя теннисная карьера потенциально похожа на это. Когда мы впервые поговорили об этом, я смотрела на него пустым взглядом, не совсем понимая, что он пытается мне сказать, и, честно говоря, эта тема меня напугала. Через пару дней ко мне внезапно пришло осознание. Играю в теннис с трёх лет, профессионально — с 14, а сейчас мне 27. Я прожила почти всю свою жизнь, занимаясь этим спортом, и, наверное, это правда — я ближе к концу, чем к началу. Когда я была моложе, моей мечтой было держать в руках трофей US Open, выиграть его казалось сказкой, поэтому я просто хотела получить шанс подержать его и заглянуть внутрь, ведь мама рассказывала мне историю о том, что на дне трофея есть волшебная пыльца. Чудом у меня теперь два таких трофея. Это значит, что я превзошла свои самые смелые мечты, и всё же каким-то образом позволяла своим ожиданиям и ожиданиям других мешать мне наслаждаться оставшимся путём, каким бы длинным или коротким он ни был. Пишу это, чтобы пообещать себе наслаждаться моментами и быть в мире с собой, путешествуя и наблюдая, как моя дочь пожинает плоды моего труда», — написала Осака в социальных сетях.

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