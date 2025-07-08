Соболенко — Зигемунд: Арина сравняла счёт по сетам в матче 1/4 финала Уимблдона-2025

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, которая занимает 104-ю строчку рейтинга. После второго сета счёт 4:6, 6:3.

Матч продолжается 1 час 52 минуты. За это время Соболенко ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Сильнейшая в этой паре в полуфинале сыграет с победительницей матча Анастасия Павлюченкова (США) — Аманда Анисимова (США).