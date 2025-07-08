Джокович отреагировал на драматичное снятие Димитрова с матча с Синнером на Уимблдоне-2025

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поддержал 21-ю ракетку мира болгарина Григора Димитрова, который получил тяжёлую травму на Уимблдоне-2025.

«Брат», — написал Джокович в социальной сети, добавив эмодзи «руки показывают сердце».

Фото: скриншот из социальной сети Новака Джоковича

Димитров получил травму при счёте 2:2 в третьем сете матча с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Он схватился за подмышку сразу после того, как подал эйс. Исходя из движений болгарина, это может быть растяжение правой грудной мышцы. Примечательно, что первые два сета Димитров у Синнера выиграл (6:3, 7:5).