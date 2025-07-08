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«Мечтал об этом с самого детства». Коболли — о предстоящем матче с Джоковичем на Уимблдоне

«Мечтал об этом с самого детства». Коболли — о предстоящем матче с Джоковичем на Уимблдоне
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24-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о предстоящей встрече с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1/4 финала
09 июля 2025, среда. 17:00 МСК
Флавио Коболли
24
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Не начался
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Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Я мечтал об этом с самого детства, когда начал играть в теннис. Все члены моей семьи и команды каждый день повторяют мне, что я рождён для таких матчей, как этот. Они видят меня одновременно очень холодным на корте, но и наэлектризованным. Они убеждены, что я создан для таких встреч. Считаю, что это правда. Мне нравится играть против великих теннисистов, легенд нашего вида спорта, особенно на таких кортах, на таких турнирах «Большого Шлема». У меня много эмоций, потому что это день, который никогда не забуду, это точно», — приводит слова Коболли We Love Tennis.

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