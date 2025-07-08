Карен Хачанов проиграл Тейлору Фрицу в борьбе за полуфинал Уимблдона-2025

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдона-2025.

В матче 1/4 финала Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5).

Встреча Хачанова с Фрицем продлилась 2 часа 35 минут. В её рамках Карен шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фрица 16 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Уимблдона-2025 Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания).