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Карен Хачанов – Тейлор Фриц, результат матча 8 июля 2025, счет 1:3, четвертьфинал Уимблдона

Карен Хачанов проиграл Тейлору Фрицу в борьбе за полуфинал Уимблдона-2025
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В матче 1/4 финала Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5).

Встреча Хачанова с Фрицем продлилась 2 часа 35 минут. В её рамках Карен шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фрица 16 эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Уимблдона-2025 Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания).

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Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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