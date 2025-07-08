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27-летний Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

27-летний Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона.

Это произошло на Уимблдоне-2025. Фриц (5) со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова (17).

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Для Фрица это второй полуфинал на турнире «Большого шлема» в карьере. В первый он вышел на US Open — 2024. На домашнем мэйджоре Фриц дошёл до финала, где проиграл со счётом 3:6, 4:6, 5:7 итальянцу Яннику Синнеру.

В полуфинале Уимблдона-2025 Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания).

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