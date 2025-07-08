27-летний Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона.

Это произошло на Уимблдоне-2025. Фриц (5) со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4) обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова (17).

Для Фрица это второй полуфинал на турнире «Большого шлема» в карьере. В первый он вышел на US Open — 2024. На домашнем мэйджоре Фриц дошёл до финала, где проиграл со счётом 3:6, 4:6, 5:7 итальянцу Яннику Синнеру.

В полуфинале Уимблдона-2025 Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания).