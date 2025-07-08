В мужской сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России

В мужской сетке Уимблдона-2025 на момент старта четвертьфинальной стадии не осталось представителей России. Последним россиянином в одиночном разряде был серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. В 1/4 финала Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5).

Другие выступления российских теннисистов в основной сетке Уимблдона-2025:

1-й круг. Даниил Медведев (Россия, 9) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.

1-й круг. Роман Сафиуллин (Россия) — Лучано Дардери (Италия) — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6.

1/8 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.