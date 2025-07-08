В мужской сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России
Поделиться
В мужской сетке Уимблдона-2025 на момент старта четвертьфинальной стадии не осталось представителей России. Последним россиянином в одиночном разряде был серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. В 1/4 финала Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5).
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|1
|7 7
|
|4
|6
|6 4
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
Другие выступления российских теннисистов в основной сетке Уимблдона-2025:
1-й круг. Даниил Медведев (Россия, 9) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.
1-й круг. Роман Сафиуллин (Россия) — Лучано Дардери (Италия) — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6.
1/8 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июля 2025
-
18:55
-
18:46
-
18:42
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:15
-
18:04
-
17:56
-
17:53
-
17:46
-
17:32
-
17:28
-
17:27
-
16:53
-
16:36
-
16:24
-
16:14
-
15:42
-
15:37
-
15:25
-
15:00
-
14:53
-
14:42
-
14:30
-
14:01
-
14:00
-
14:00
-
13:32
-
13:26
-
13:19
-
13:17
-
12:56
-
12:41
-
12:30