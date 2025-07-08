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В мужской сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России

В мужской сетке Уимблдона-2025 не осталось представителей России
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В мужской сетке Уимблдона-2025 на момент старта четвертьфинальной стадии не осталось представителей России. Последним россиянином в одиночном разряде был серебряный призёр Олимпиады-2020, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов. В 1/4 финала Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5).

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Другие выступления российских теннисистов в основной сетке Уимблдона-2025:

1-й круг. Даниил Медведев (Россия, 9) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.
1-й круг. Роман Сафиуллин (Россия) — Лучано Дардери (Италия) — 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:2), 3:6, 1:6.
1/8 финала. Андрей Рублёв (Россия, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6.

Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона 2025
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