Тейлор Фриц — первый американец, который трижды за год выходил в полуфинал на траве

Пятая ракетка мира теннисист Тейлор Фриц с момента открытия сезона ATP в 1990 году стал первым американцем, который трижды за календарный год выходил в полуфинал турнира ATP на траве. В четвертьфинале на Уимблдона-2025 Тейлор обыграл россиянина Карена Хачанова (20-й в рейтинге ATP) со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Ранее Фриц стал чемпионом травяного турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия) и ATP-250 в Истбурне (Великобритания).

В полуфинале Уимблдона-2025 Тейлор Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания). Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля.