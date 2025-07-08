Хачанов проиграл все 11 матчей соперникам из топ-5 на турнирах «Большого шлема»
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в 11-й раз проиграл сопернику из топ-5 мирового рейтинга на турнире «Большого шлема». В активе Хачанова нет побед на таком уровне над теннисистами первой пятёрки (0-11).
11-е поражение произошло в четвертьфинале Уимблдона-2025. Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5).
Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
5
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
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|2
|3
|4
|5
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|6
|1
|7 7
|
|4
|6
|6 4
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
В последний раз Хачанов обыгрывал соперника из топ-5 на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году. Тогда Карен был сильнее соотечественника Даниила Медведева. Баланс побед и поражений Хачанова против топ-5 сейчас — 4:34.
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