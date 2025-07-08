Хачанов проиграл все 11 матчей соперникам из топ-5 на турнирах «Большого шлема»

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в 11-й раз проиграл сопернику из топ-5 мирового рейтинга на турнире «Большого шлема». В активе Хачанова нет побед на таком уровне над теннисистами первой пятёрки (0-11).

11-е поражение произошло в четвертьфинале Уимблдона-2025. Хачанов (17) со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7) проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (5).

В последний раз Хачанов обыгрывал соперника из топ-5 на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024 году. Тогда Карен был сильнее соотечественника Даниила Медведева. Баланс побед и поражений Хачанова против топ-5 сейчас — 4:34.