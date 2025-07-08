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«Карен сыграл идеально в третьем сете». Фриц — о победе над Хачановым на Уимблдоне-2025

«Карен сыграл идеально в третьем сете». Фриц — о победе над Хачановым на Уимблдоне-2025
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Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал победу над россиянином Кареном Хачановым (20-й в рейтинге ATP) в четвертьфинале Уимблдона-2025. Тейлор обыграл Карена со счётом 6:3, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Я ни в коем случае не хотел играть пятый сет, потому что уже уступал в пяти сетах в двух своих четвертьфиналах здесь. Карен выступил идеально в третьем сете, я тоже дал ему много надежд, но мне удалось собраться в четвёртом. Я работал всю свою жизнь ради этого», — приводит слова Фрица We Love Tennis.

В полуфинале Уимблдона-2025 Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания).

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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