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Арина Соболенко — Лаура Зигемунд, результат матча 8 июля, счёт 2:1, 1/4 финала Уимблдона-2025

Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона-2025, обыграв Лауру Зигемунд
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

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