Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона-2025, обыграв Лауру Зигемунд

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты. В её рамках Соболенко два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Зигемунд ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия).