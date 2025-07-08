Янник Синнер отменил запланированную тренировку на Уимблдоне-2025

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отменил запланированную сегодня, 8 июля, тренировку на Уимблдоне-2025. Она должна была пройти в 16:00 по местному времени (18:00 мск).

Напомним, в начале вчерашнего матча с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Ему вызывали врача на корт. Сегодня утром Синнеру сделали МРТ. О результатах исследования пока ничего не известно.

В среду, 9 июля, Синнер (1) должен сразиться с 10-й ракеткой мира из США Беном Шелтоном (10) за выход в полуфинал Уимблдона-2025.