Янник Синнер отменил запланированную тренировку на Уимблдоне-2025
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отменил запланированную сегодня, 8 июля, тренировку на Уимблдоне-2025. Она должна была пройти в 16:00 по местному времени (18:00 мск).
Напомним, в начале вчерашнего матча с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Ему вызывали врача на корт. Сегодня утром Синнеру сделали МРТ. О результатах исследования пока ничего не известно.
Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|2
|
|7
|2
21
Григор Димитров
Г. Димитров
В среду, 9 июля, Синнер (1) должен сразиться с 10-й ракеткой мира из США Беном Шелтоном (10) за выход в полуфинал Уимблдона-2025.
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