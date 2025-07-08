Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер отменил запланированную тренировку на Уимблдоне-2025

Янник Синнер отменил запланированную тренировку на Уимблдоне-2025
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отменил запланированную сегодня, 8 июля, тренировку на Уимблдоне-2025. Она должна была пройти в 16:00 по местному времени (18:00 мск).

Напомним, в начале вчерашнего матча с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале Уимблдона Синнер упал, ударившись локтем. Ему вызывали врача на корт. Сегодня утром Синнеру сделали МРТ. О результатах исследования пока ничего не известно.

Уимблдон (м). 4-й круг
07 июля 2025, понедельник. 20:55 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 2
Rt
1 2 3 4 5
             
3 		5 2
6 		7 2
             
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В среду, 9 июля, Синнер (1) должен сразиться с 10-й ракеткой мира из США Беном Шелтоном (10) за выход в полуфинал Уимблдона-2025.

Материалы по теме
Главная драма Уимблдона. Синнер долго утешал Димитрова, который снялся, ведя 2:0 по сетам
Главная драма Уимблдона. Синнер долго утешал Димитрова, который снялся, ведя 2:0 по сетам
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android