Павлюченкова — Анисимова: россиянка проиграла первый сет матча 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга. После первого сета счёт 6:1 в пользу американки.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|2
|
|1
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Первый сет продолжался 27 минут. В его рамках Павлюченкова ни разу не подал навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Анисимовой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.
Это четвёртая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Предыдущие матчи заканчивались победой американской спортсменки.
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