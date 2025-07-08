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Павлюченкова — Анисимова: россиянка проиграла первый сет матча 1/4 финала Уимблдона

Павлюченкова — Анисимова: россиянка проиграла первый сет матча 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга. После первого сета счёт 6:1 в пользу американки.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2
1 		1
         
Анастасия Павлюченкова
50
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Первый сет продолжался 27 минут. В его рамках Павлюченкова ни разу не подал навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Анисимовой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Это четвёртая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Предыдущие матчи заканчивались победой американской спортсменки.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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