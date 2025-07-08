Павлюченкова — Анисимова: россиянка проиграла первый сет матча 1/4 финала Уимблдона

Сегодня, 8 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи 1/4 финала Уимблдона-2025. В рамках игрового дня 50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова встречается с представительницей США Амандой Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга. После первого сета счёт 6:1 в пользу американки.

Первый сет продолжался 27 минут. В его рамках Павлюченкова ни разу не подал навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Анисимовой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Это четвёртая очная встреча теннисисток на турнирах под эгидой WTA. Предыдущие матчи заканчивались победой американской спортсменки.