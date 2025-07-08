«Мне нужно остыть». Соболенко прокомментировала волевую победу над Зигемунд на Уимблдоне
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона-2025.
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Соболенко (1) одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4. Теннисистки пробыли на корте почти три часа.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
«Мне нужно время, чтобы остыть и прийти в себя. Она так давила! После первого сета я смотрела на свой бокс, как бы говоря: «Ребята, бронируйте билеты, мы вот-вот покинем этот прекрасный город», — сказала Соболенко в интервью на корте.
За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
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