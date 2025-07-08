«Я так не говорила!» Соболенко – о словах про раздражающий стиль игры Зигемунд

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игровой стиль немки Лауры Зигемунд (104-я в рейтинге WTA), которую со счётом 4:6, 6:2, 6:4 обыграла в четвертьфинале Уимблдона-2025.

– Вы сказали, что у Лауры раздражающая игра...

– Я так не говорила! Мне задали вопрос о том, что она так говорила про себя.

– Она заставляет соперника делать то, что он не хочет. Насколько важно оставаться верной себе?

– Не то, что у неё раздражающая игра. Это умная игра. Она на самом деле заставляет всех работать против неё. В матче с ней понимаешь, что за каждое очко надо работать. И неважно даже, если у тебя мощная подача или удары. Придётся побегать. Я старалась фокусироваться на себе, чтобы не давать ей эту энергию. Не хотела, чтобы она видела, что раздражает меня. Даже если так порой и было, — сказала Соболенко в интервью на корте.