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«Я так не говорила!» Соболенко – о словах про раздражающий стиль игры Зигемунд

«Я так не говорила!» Соболенко – о словах про раздражающий стиль игры Зигемунд
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игровой стиль немки Лауры Зигемунд (104-я в рейтинге WTA), которую со счётом 4:6, 6:2, 6:4 обыграла в четвертьфинале Уимблдона-2025.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

– Вы сказали, что у Лауры раздражающая игра...
– Я так не говорила! Мне задали вопрос о том, что она так говорила про себя.

– Она заставляет соперника делать то, что он не хочет. Насколько важно оставаться верной себе?
– Не то, что у неё раздражающая игра. Это умная игра. Она на самом деле заставляет всех работать против неё. В матче с ней понимаешь, что за каждое очко надо работать. И неважно даже, если у тебя мощная подача или удары. Придётся побегать. Я старалась фокусироваться на себе, чтобы не давать ей эту энергию. Не хотела, чтобы она видела, что раздражает меня. Даже если так порой и было, — сказала Соболенко в интервью на корте.

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