Арина Соболенко повторила выдающееся для XXI века достижение Серены Уильямс

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко доходила минимум до полуфинальной стадии на 10 из 11 последних турниров «Большого шлема», в которых принимала участие. В XXI веке лишь одна теннисистка добивалась подобного — это 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 8 июля, Соболенко (1) вышла в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале Арина одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

За выход в финал Уимблдона-2025 Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия).