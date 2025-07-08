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Арина Соболенко повторила выдающееся для XXI века достижение Серены Уильямс

Арина Соболенко повторила выдающееся для XXI века достижение Серены Уильямс
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко доходила минимум до полуфинальной стадии на 10 из 11 последних турниров «Большого шлема», в которых принимала участие. В XXI веке лишь одна теннисистка добивалась подобного — это 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Серена Уильямс, сообщает Opta Ace.

Сегодня, 8 июля, Соболенко (1) вышла в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале Арина одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

За выход в финал Уимблдона-2025 Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 13) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

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