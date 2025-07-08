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Арина Соболенко — вторая по количеству побед в первых 13 четвертьфиналах ТБШ

Арина Соболенко — вторая по количеству побед в первых 13 четвертьфиналах ТБШ
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 12 побед в первых 13 четвертьфиналах турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В Открытой эре больше матчей выиграла только Крис Эверт (13). По этому показателю Арина сравнялась со Штеффи Граф, Моникой Селеш, Мартиной Хингис и Жюстин Энен.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Соболенко обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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