Арина Соболенко — вторая по количеству побед в первых 13 четвертьфиналах ТБШ
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 12 побед в первых 13 четвертьфиналах турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В Открытой эре больше матчей выиграла только Крис Эверт (13). По этому показателю Арина сравнялась со Штеффи Граф, Моникой Селеш, Мартиной Хингис и Жюстин Энен.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
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|6
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|2
|4
104
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
В четвертьфинале Уимблдона-2025 Соболенко обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.
За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Комментарии
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