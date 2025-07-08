Арина Соболенко — вторая по количеству побед в первых 13 четвертьфиналах ТБШ

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 12 побед в первых 13 четвертьфиналах турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде. В Открытой эре больше матчей выиграла только Крис Эверт (13). По этому показателю Арина сравнялась со Штеффи Граф, Моникой Селеш, Мартиной Хингис и Жюстин Энен.

В четвертьфинале Уимблдона-2025 Соболенко обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

За выход в финал Соболенко поспорит с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Анастасия Павлюченкова (Россия).