Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, уступив Аманде Анисимовой

50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она проиграла американке Аманде Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1:6, 6:7 (9:11).

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Анисимовой шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в финал соревнований Аманда Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.