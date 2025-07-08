Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона, уступив Аманде Анисимовой
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50-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале она проиграла американке Аманде Анисимовой, которая занимает 12-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 1:6, 6:7 (9:11).
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
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50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Павлюченкова ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Анисимовой шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в финал соревнований Аманда Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Беларуси.
Комментарии
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