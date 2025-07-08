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Беккер заявил, что прослезился, когда смотрел нашумевшую пресс-конференцию Зверева

Беккер заявил, что прослезился, когда смотрел нашумевшую пресс-конференцию Зверева
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал о своей реакции на пресс-конференцию олимпийского чемпиона 2020 года, третьей ракетки мира немца Александра Зверева после вылета с Уимблдона-2025. Зверев признался, что опустошён и уже долгое время испытывает серьёзные ментальные проблемы. Это вызвало резонанс в теннисном сообществе.

«Я смотрел эту пресс-конференцию, и у меня наворачивались слёзы. Человек открылся там и сказал: «У меня проблемы, у меня проблемы с психикой, помогите мне». Я подумал, что это невероятно грустно. Конечно же, я сразу связался с ним и проверил, всё ли в порядке. Пока всё в порядке», — приводит слова Беккера Sky Sport.de со ссылкой на его подкаст.

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