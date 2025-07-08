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Карлос Алькарас — Кэмерон Норри: испанец уверенно выиграл 1-й сет в 1/4 финала Уимблдона

Карлос Алькарас — Кэмерон Норри: испанец уверенно выиграл 1-й сет в 1/4 финала Уимблдона
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Завершился первый сет матча пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 61-м номером мирового рейтинга из Великобритании Кэмероном Норри в четвертьфинале Уимблдона-2025. Стартовую партию уверенно, со счётом 6:2, выиграл Алькарас.

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 19:10 МСК
Кэмерон Норри
61
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		3 3
6 		6 5
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Продолжительность первого сета составила 29 минут. В его рамках Алькарас реализовал два заработанных брейк-пойнта из трёх, а Норри заработал четыре брейк-пойнта, но реализовать не смог ни одного.

Победитель матча Алькарас — Норри в полуфинале Уимблдона-2025 сразится с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем (5).

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