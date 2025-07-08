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«Чувствуешь себя одиноко». Карен Хачанов ответил, что бы хотел изменить на Уимблдоне

«Чувствуешь себя одиноко». Карен Хачанов ответил, что бы хотел изменить на Уимблдоне
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 ответил, какой аспект турнира он хотел бы изменить. В 1/4 финала Карен проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Жаль, что не удалось выиграть четвёртый сет, но вся заслуга принадлежит Тейлору, он показал отличный теннис. Мне не нравится играть без судей на линии, чувствуешь себя одиноко на корте, и иногда бывают спорные моменты, которые, мягко говоря, вызывают сомнения. Иногда страшно, когда так сильно зависят от технологий», — приводит слова Хачанова Punto de Break.

В полуфинале Уимблдона-2025 Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания).

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