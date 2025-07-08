«Чувствуешь себя одиноко». Карен Хачанов ответил, что бы хотел изменить на Уимблдоне

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 ответил, какой аспект турнира он хотел бы изменить. В 1/4 финала Карен проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).
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«Жаль, что не удалось выиграть четвёртый сет, но вся заслуга принадлежит Тейлору, он показал отличный теннис. Мне не нравится играть без судей на линии, чувствуешь себя одиноко на корте, и иногда бывают спорные моменты, которые, мягко говоря, вызывают сомнения. Иногда страшно, когда так сильно зависят от технологий», — приводит слова Хачанова Punto de Break.
В полуфинале Уимблдона-2025 Фриц сразится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания, 2, действующий чемпион) — Кэмерон Норри (Великобритания).
- 8 июля 2025
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