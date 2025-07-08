Соболенко: вероятно, я проиграла бы сегодня, если бы не выучила урок финала «Ролан Гаррос»

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко признала, что болезненное поражение от американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025 помогло ей одержать волевую победу над Лаурой Зигемунд в четвертьфинале Уимблдона-2025 (4:6, 6:2, 6:4).
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— Вы говорили, что финал «Ролан Гаррос» научил вас оставаться спокойной на корте. Как думаете, если бы сегодняшний матч случился до того финала, вы бы проиграли?
— Если честно, думаю, я бы с большой вероятностью проиграла сегодня, если бы не выучила урок финала «Ролан Гаррос». В какие-то моменты я повторяла себе: давай, это четвертьфинал Уимблдона. Нельзя сдаваться. Нельзя позволить эмоциям взять верх и проиграть ещё один матч. Я просто напоминала себе, что это моя мечта. С чего я буду так легко сдаваться? Надо продолжать биться. Вот и всё. Постоянно себе это повторяла. Была готова доставать из себя и забирать эти сложные очки, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 8 июля 2025
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