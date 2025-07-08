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Соболенко: вероятно, я проиграла бы сегодня, если бы не выучила урок финала «Ролан Гаррос»

Соболенко: вероятно, я проиграла бы сегодня, если бы не выучила урок финала «Ролан Гаррос»
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко признала, что болезненное поражение от американки Кори Гауфф в финале «Ролан Гаррос» — 2025 помогло ей одержать волевую победу над Лаурой Зигемунд в четвертьфинале Уимблдона-2025 (4:6, 6:2, 6:4).

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

— Вы говорили, что финал «Ролан Гаррос» научил вас оставаться спокойной на корте. Как думаете, если бы сегодняшний матч случился до того финала, вы бы проиграли?
— Если честно, думаю, я бы с большой вероятностью проиграла сегодня, если бы не выучила урок финала «Ролан Гаррос». В какие-то моменты я повторяла себе: давай, это четвертьфинал Уимблдона. Нельзя сдаваться. Нельзя позволить эмоциям взять верх и проиграть ещё один матч. Я просто напоминала себе, что это моя мечта. С чего я буду так легко сдаваться? Надо продолжать биться. Вот и всё. Постоянно себе это повторяла. Была готова доставать из себя и забирать эти сложные очки, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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