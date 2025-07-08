23-летняя Аманда Анисимова впервые с 2019 года вышла в полуфинал ТБШ
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12-я ракетка мира, 23-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова впервые с 2019 года и во второй раз в карьере достигла полуфинала турнира «Большого шлема».
Это произошло на кортах Уимблдона-2025. В четвертьфинале Анисимова (13) со счётом 6:1, 7:6 (11:9) обыграла 50-ю ракетку мира из России Анастасию Павлюченкову.
Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 18:15 МСК
12
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 11
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|6 9
50
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Ранее Анисимова ещё в совсем юном возрасте доходила до полуфинала «Ролан Гаррос» — 2019. Тогда она считалась одной из самых талантливых и перспективных теннисисток мира. В 2023 году Аманда брала паузу в карьере из-за ментальных проблем.
За выход в финал Уимблдона Анисимова поспорит с лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко (1) из Беларуси.
Комментарии
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