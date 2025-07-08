Алькарас — Норри: действующий чемпион — в сете от выхода в полуфинал Уимблдона-2025

Завершился второй сет матча пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса с 61-м номером мирового рейтинга из Великобритании Кэмероном Норри в четвертьфинале Уимблдона-2025. Вторую партию со счётом 6:3 выиграл Алькарас, тем самым Карлос повёл 2:0 по сетам в этом поединке.

Второй сет данного матча продлился 41 минуту. В его рамках Алькарас реализовал два заработанных брейк-пойнта из пяти, а Норри заработал один, но реализовать его не сумел.

Победитель матча Алькарас — Норри в полуфинале Уимблдона-2025 сразится с пятой ракеткой мира из США Тейлором Фрицем (5).