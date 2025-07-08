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Арина Соболенко первой в 2025 году квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA

Арина Соболенко первой в 2025 году квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко стала первой теннисисткой, в 2025 году обеспечившей себе путёвку на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт с 1 по 8 ноября в Эр-Рияде.

Сегодня, 9 июля, Соболенко (1) вышла в полуфинал Уимблдона-2025. В четвертьфинале Арина одолела представительницу Германии Лауру Зигемунд (104-я в рейтинге WTA) со счётом 4:6, 6:2, 6:4. После данного успеха Соболенко преодолела необходимый порог очков для квалификации на Итоговый турнир.

Уимблдон (ж). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Лаура Зигемунд
104
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила сравнительный график набора очков Соболенко в сезоне-2024 и сезоне-2025 на момент завершения четвертьфинала Уимблдона.

Фото: WTA

На текущий момент в сезоне-2025 Соболенко завоевала три титула (в Брисбене, Майами и Мадриде) и два раза сыграла в финала турниров «Большого шлема» (на Australian Open и «Ролан Гаррос»).

Отметим, что Соболенко ещё ни разу в карьере не выигрывала Итоговый чемпионат WTA. Её лучший результат — финал 2022 года.

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