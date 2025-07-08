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«Чувствовал, что он играет лучше меня». Хачанов — о поражении от Фрица на Уимблдоне

«Чувствовал, что он играет лучше меня». Хачанов — о поражении от Фрица на Уимблдоне
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение в четвертьфинале Уимблдона-2025. В 1/4 финала Карен проиграл пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Когда продвигаешься по сетке, всегда думаешь о том, чтобы пройти дальше. Если честно, в первых двух сетах Тейлор был лучше и на подаче, и на приёме – по сути, контролировал игру. Да, он всё равно только два брейка сделал, но я чувствовал, что он играет великолепно и лучше меня. В третьем сете я наконец нашёл свою позицию на приёме, стал лучше принимать. Чувствовал, что стал больше контролировать розыгрыши, играть более интенсивно и жёстко. Внезапно ситуация поменялась, я выиграл третий сет 6:1, вёл 2:0 в четвёртом, а потом он сделал обратный брейк. Вопрос, мог ли я сделать что-то лучше, или это он так хорошо сыграл. К концу четвёртого сета он начал снова здорово играть на подаче, всё по линиям, очень точно. И на тайбрейке было то же самое. Жаль, что я не выиграл четвёртый сет, кто знает, как бы всё закончилось, если бы мы ушли в пятый… Но в то же время надо отдать должное ему, что он на таком высоком уровне заиграл в концовке четвёртого сета и выиграл этот матч», — сказала Хачанов на пресс-конференции.

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