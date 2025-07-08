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«Если б я знал». Хачанов ответил, за счёт чего выиграл третий сет в 1/4 финала Уимблдона

«Если б я знал». Хачанов ответил, за счёт чего выиграл третий сет в 1/4 финала Уимблдона
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20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов ответил, за счёт чего выиграл третий сет в четвертьфинале Уимблдона-2025. Карен проиграл американцу Тейлору Фрицу со счётом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Уимблдон (м). 1/4 финала
08 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Тейлор Фриц
5
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 1 7 7
3 		4 6 6 4
             
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

— Что изменили в третьем сете, за счёт чего вернулись в игру? Вы выглядели более расслабленным.
— Если б я знал, то ответил бы. Иногда дело в нюансах, ты просто ловишь эту волну. Может, это ментальное, всего понемногу. Может, расслабляешься, здорово проводишь пару розыгрышей и появляется ощущение, что ты всё попадаешь, здорово играешь, доминируешь. По сути ты так повышаешь уровень в важные моменты. Так и он сделал в концовке четвёртого сета, сделал лучше меня.

— То, что вы смогли справиться с этим [в третьем сете]. Вы всегда были в этом хороши или работали над этим аспектом?
— До сих пор работаю, чтобы стать лучше. Я ведь тоже мог попробовать снова повысить свой уровень… Всегда можно спрашивать себя, мог ли я сделать что-то лучше. Но у меня нет сожалений. Раз уж принимаешь решения в определённые моменты, то придерживаешься их. А после матча анализируешь, смотришь, всё ли ты сделал хорошо, и соперник просто был лучше, или это ты где-то принимал неверные решения, выбирал не те удары. Но во время матча ты принимаешь решение и просто придерживаешься его, — сказал Хачанов на пресс-конференции.

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