«Не в моих силах с этим спорить». Карен Хачанов — об игре в ATP-туре без флага России

20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после поражения в четвертьфинале Уимблдона-2025 рассказал об отношении к выступлению на международных турнирах без флага России.

— Вам грустно, что нельзя рядом с именем указывать вашу национальность? И надеетесь ли, что будет прекращение огня или что-то произойдёт, и вы снова сможете приезжать сюда как гордый россиянин?

— Конечно, да. Мы просто следуем правилам. К сожалению, что есть, то есть. Не в моих силах спорить с этим. Это одно из правил, которым мы должны следовать, чтобы играть в Англии, на Уимблдоне и вообще в туре ATP последние три с половиной года. Конечно, я бы хотел, чтобы был флаг. Но сейчас мы должны следовать протоколу.

— Но вы надеетесь, что будет прекращение огня?

— Конечно, что за вопрос? А вы-то как думаете? Это очевидно, любого спросите, все этого хотят, — сказал Хачанов на пресс-конференции.